Visitação nas bibliotecas públicas tem como objetivo incentivar a leitura desde a primeira infância

Crédito: Divulgação

O Sistema Integrado de Bibliotecas (Sibisc) da Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que estão abertas as visitações nas 11 bibliotecas públicas do município. O objetivo é incentivar a leitura dos alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemei’s). A visita deve ser previamente agendada.

As bibliotecas do município estão abertas para receber tanto os estudantes da educação Infantil da rede municipal de ensino como também da rede particular.

As visitas periódicas à biblioteca ajudam à criança a desenvolver o hábito pela leitura saudável, aprender a valorizar os livros como fonte de conhecimento e entretenimento, para que se torne um hábito duradouro ao longo da vida.

Cibeli Maria Colautti, chefe da Seção de Apoio à Leitura da SME, ressaltou que é de extrema importância incentivar a criança desde os primeiros anos de vida. “É na primeira infância que os alicerces do aprendizado são estabelecidos e a leitura, quando prazerosa e estimulante, tem um papel fundamental no processo”.

Para realizar o agendamento basta procurar uma das bibliotecas da rede municipal ou o Sibisc. As bibliotecas funcionam das 8h às 17h de segunda a sexta-feira. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail- sibi@educacao.saocarlos.sp.gov.br.

