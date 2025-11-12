(16) 99963-6036
quarta, 12 de novembro de 2025
Cidade

Virada Gastronômica SP movimenta setor de bares e restaurantes em São Carlos

Evento itinerante da Abrasel Alta Mogiana promove capacitação e troca de experiências sobre gestão, inovação e fortalecimento do setor gastronômico

12 Nov 2025 - 18h52Por Jessica Carvalho R
São Carlos sediou, na última segunda-feira (10), uma edição especial da Virada Gastronômica SP, evento itinerante promovido pela Abrasel Alta Mogiana (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), em parceria com a Prefeitura Municipal e o Onovolab. O encontro aconteceu no auditório do Onovolab, das 16h às 22h, e reuniu empreendedores, gestores e profissionais do setor de alimentação fora do lar (AFL).

O objetivo foi debater estratégias inovadoras para impulsionar bares e restaurantes, oferecendo ferramentas práticas para aprimorar a gestão financeira, o planejamento estratégico e a inovação em negócios gastronômicos, especialmente em tempos desafiadores.

Capacitação e inovação no setor gastronômico

Durante a programação, os participantes tiveram acesso a palestras e painéis voltados à rentabilidade, controle de custos, formação de equipes de alta performance e acesso a soluções de financiamento. As atividades abordaram formas de otimizar processos operacionais, aprimorar o atendimento e ampliar a competitividade no mercado.

Segundo o diretor executivo da Abrasel Alta Mogiana, Vinicius Iozzi, a edição em São Carlos foi marcada pela troca de experiências e pela busca de soluções concretas para os desafios enfrentados pelo setor.

“Além de todo o conhecimento, foi também uma oportunidade para capacitar proprietários e gestores que estão interessados em superar desafios como baixa rentabilidade, dificuldade de aumentar margens de lucro, escassez de mão de obra qualificada, dificuldades no recrutamento e controle de custos”, destacou Iozzi.

Valorização do empreendedor local

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, ressaltou a importância da iniciativa e o impacto positivo para o desenvolvimento econômico e turístico da cidade.

“Representou uma oportunidade para os empreendedores locais adquirirem conhecimento, se conectarem com especialistas e fortalecerem seus negócios. Vamos acolher e abraçar esse trabalho, dinamizando nosso calendário de eventos, qualificando profissionais e ampliando atividades culturais e turísticas”, afirmou o secretário.

Programação e palestrantes

A Virada Gastronômica SP – edição São Carlos contou com palestras de: Vinicius Iozzi – “O novo papel do dono de restaurante: como sair da operação”;

Andréa Haddad – “Recrutamento e seleção sob medida para formar equipes de alta performance”;

Marília Liotino (Sou Conhecimento) – especialista em CMV e precificação estratégica, abordou “Como aumentar a rentabilidade de forma inteligente”.

Também estiveram presentes os secretários adjuntos Valéria Mazola (Cultura), Hicaro Alonso (Turismo), Fabiana Nascimento (diretora do Departamento de Qualificação do Turismo) e Mariana Navarro (diretora do Departamento de Artes e Cultura).

 

