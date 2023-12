Virada do ano terá operação na região dos condomínios Parque Faber e Swiss Park

Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio das secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Social e de Transporte e Trânsito, e com o apoio da Polícia Militar, irá realizar, a partir da próxima sexta-feira (29/12), uma operação intensificada de final de ano na região dos condomínios Parque Faber e Swiss Park visando garantir o sossego público e a tranquilidade da população nas festas de virada de ano.

Nesta quarta-feira (27/12), o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, e o vice-prefeito Edson Ferraz, acompanhados do comandante da Guarda Municipal, Michael Yabuki, do chefe da Seção de Operação de Trânsito, Evandro Carlos Domingues, do comandante da primeira companhia do 38º Batalhão da Polícia Militar, Capitão Magalhães, e do coordenador operacional do Batalhão, Capitão Rodrigo, estiveram no local acompanhando o planejamento traçado e discutindo outras estratégias de segurança.

Após conversas entre as forças de segurança e de trânsito, ficou definido que serão três pontos de interdição já a partir de sexta-feira (29/12), às 19h, mesmo horário em que as operações serão iniciadas no sábado (30/12) e no domingo (31/12). Já na segunda-feira (01/01), as interdições começam às 16h. Os infratores que furarem o bloqueio ou estacionarem seus carros nas vias demarcadas poderão ser autuados e sujeitos à guincho.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, este tipo de operação se faz necessária nesta época do ano. “Infelizmente, este é um local recorrente em termos de problemas na via pública por pessoas que desrespeitam a lei, seja promovendo a perturbação do sossego público ou mesmo com uso de drogas, e este problema foi agravado no final de semana do Natal. Por isso, faremos a operação com interdição pela Guarda Municipal e suporte da Polícia Militar. Serão interditados três pontos, permitido apenas o trânsito local”, salienta Samir.

O secretário pede a compreensão da população que reside nas proximidades e enfatiza que, para estes munícipes, não haverá nenhuma restrição. “Solicitamos para quem mora nesta região para que tenha tolerância e que, caso seja parado em um destes pontos de bloqueio, entenda que o trabalho é em prol desta mesma população, que poderá trafegar normalmente. Porém, quem for ao local apenas para estacionar o carro ou perturbar o sossego público, estará sujeito a multas pesadas e ao recolhimento do veículo”, finaliza.

