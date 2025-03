Violeira Fabiola Beni serÃ¡ homenageada na CÃ¢mara Municipal

Fabiola Beni -

Na sessão de terça-feira, 25 de março de 2025, a cantora, violeira e compositora Fabiola Beni será homenageada com uma Moção de Congratulação na Câmara Municipal de São Carlos pela conquista do Prêmio Inezita Barroso, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) a artistas que se destacam na preservação e difusão da música caipira e da cultura popular brasileira. A indicação foi feita à deputada estadual Ediane Maria pela vereadora Fernanda Castelano (ambas do PSOL).



Fabiola Beni tem se consolidado como um dos principais nomes da música de raiz, unindo tradição e inovação em seu repertório. Autodidata na viola, a artista já se apresentou em festivais importantes e contribuiu para a valorização da cultura caipira em diversas iniciativas. Sua música aborda temas como natureza, identidade cultural e bem-estar emocional.

O Prêmio Inezita Barroso leva o nome de uma das maiores referências da música sertaneja de raiz. Inezita Barroso foi cantora, instrumentista, compositora e pesquisadora do folclore brasileiro, além de apresentar, por mais de três décadas, o programa Viola, Minha Viola na TV Cultura.

A vereadora Fernanda Castelano destaca a relevância da homenagem à artista são-carlense: “O Prêmio Inezita Barroso é um reconhecimento fundamental para artistas que mantêm vivas as tradições culturais do nosso país. Fabiola Beni, com sua dedicação e talento, representa essa valorização da música caipira e merece nosso aplauso”, afirmou a parlamentar.

A homenagem acontecerá durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, com a presença de vereadores, artistas e representantes da cultura local.

