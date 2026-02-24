(16) 99963-6036
terça, 24 de fevereiro de 2026
Homenagem

Vinícius Marchese recebe título de Cidadão Honorário na AEASC



24 Fev 2026 - 09h04
Vinícius Marchese Marinelli, Agnaldo Spaziani e vereador Julio Cesar. - Crédito: Miltinho Marchetti Vinícius Marchese Marinelli, Agnaldo Spaziani e vereador Julio Cesar. - Crédito: Miltinho Marchetti

Com as dependências da AEASC (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos) totalmente lotadas, o presidente do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), Vinícius Marchese Marinelli, recebeu, na noite desta segunda-feira, 23 de fevereiro, em sessão solene da Câmara Municipal, o título de “Cidadão Honorário de São Carlos”.

Participaram do evento vários engenheiros, arquitetos e agrônomos, além do vice-prefeito Roselei Françoso (MDB) e do presidente da AEASC, Agnaldo Spaziani. A homenagem foi proposta pelo vereador Julio Cesar (PL) e aprovada por unanimidade pelos 21 vereadores de São Carlos. O evento contou ainda com uma confraternização e um show da banda Vinil 78.

“Temos que ajudar a cidade a ser uma cidade boa para a população. Desde adolescente eu frequentava São Carlos. Como presidente do CREA e do Confea, eu sempre busquei garantir bons serviços para a cidade por meio da AEASC. Temos que ajudar São Carlos a ser cada vez maior. Destaco que São Carlos garante o salário mínimo profissional do engenheiro, sendo referência para o Brasil. Temos orgulho de São Carlos ser uma cidade exemplo para a engenharia”, destacou Vinícius.

Ao longo de sua trajetória, Luchese tem apoiado cidades por meio de parcerias com prefeituras e orientação técnica, contribuindo para a melhoria da gestão pública, da qualidade das obras e da segurança das construções. Seu trabalho reforça a importância da engenharia como instrumento estratégico para o crescimento sustentável.

Autor da homenagem, o vereador Julio Cesar ressaltou que a concessão do título simboliza o reconhecimento de São Carlos a uma liderança que contribui de forma efetiva para o desenvolvimento das cidades. “É uma justa homenagem a quem trabalha pela valorização da engenharia e pelo fortalecimento dos municípios, impactando diretamente na qualidade de vida da população”, destacou.

QUEM É VINÍCIUS MARCHESE - Vinícius Marchese Marinelli assumiu a presidência do Confea em janeiro de 2024, com mandato válido até 31 de dezembro de 2026. Ele foi eleito com mais de 62 mil votos, sendo o primeiro presidente do Confea eleito pela internet e o mais jovem a assumir o cargo. Marchese é ex-presidente do Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo), onde atuou de 2018 a 2023.

Vinícius Marchese tem focado sua gestão na modernização, na inovação e no aumento do protagonismo técnico da engenharia nas políticas públicas federais.

