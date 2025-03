Vila Nery completa 136 anos como o primeiro bairro de SÃ£o Carlos

A Praça do Balão do Bonde é um dos pontos de destaque da Vila Nery - Crédito: Pró-Memória

Abrigando ao longo do tempo escolas importantes, uma antiga faculdade, uma linha de transporte coletivo elétrico e um comércio pujante, a Vila Nery completou 136 anos neste domingo, 23 de março. Trata-se do bairro mais antigo de São Carlos. Suas construções históricas e o bonde na praça trazem à região um charme de época, preservado por moradores que mantêm vivas as tradições e características do bairro.

A região abriga as escolas estaduais Militão de Lima e Juliano Neto, além da ETEC Paulinho Botelho. Também fica na Vila Nery a sede da antiga Faculdade de Educação Física, da FESC (Fundação Educacional de São Carlos), que abriga o antigo Campo do Ruy Barbosa, piscina aquecida e a UATI (Universidade da Terceira Idade).

O bairro destaca-se como ponto cultural e história oferecendo opções de lazer e gastronomia, ensino e compras. Entre as memórias mais queridas, está a antiga Fábrica de Móveis Líder, inaugurada em 1948 entre as ruas Monteiro Lobato e Eugênio Franco de Camargo, que marcou gerações de moradores.

O bairro também abrigou a alfaiataria Taim, famosa por confeccionar ternos para figuras ilustres como Paschoal Luiz Catóia, Romeu Tuma e Fernando Botelho. No primeiro mandato do ex-prefeito Newton Lima (2001-2004), o governador Geraldo Alckmin foi presentado com um terno do famoso alfaiate.

O povo do bairro também tem lembranças da Padaria Miramar, fundada pela família Kabbach em 1951. O estabelecimento funcionou por 18 anos, com suas entregas de pães quentes realizadas por carroças puxadas por cavalos. Mesmo após seu fechamento, a tampa da antiga fornalha foi preservada como lembrança.

A Praça do famoso Balão do Bonde, onde os antigos veículos faziam a conversão para voltar para o centro da cidade, fundada em 1915, é um dos pontos mais tradicionais do bairro. A praça era o fim da linha de bonde que atendia São Carlos. São Carlos foi uma das poucas no Brasil a contar com esse tipo de transporte, resultado de um contrato firmado em 1912 entre a Câmara Municipal e a Companhia Paulista de Eletricidade, que existia graças a Usina Hidrelétrica do Monjolinho, uma das mais antigas do país. As linhas começaram a operar em 1914 e seguiram até 1962, com bondes importados da Bélgica que circulavam entre o centro e a Vila Nery.

Em 1948, a praça foi renomeada como Praça Arcesp, em homenagem à Associação dos Representantes Comerciais do Estado de São Paulo. Em 2008, um bonde retirado da Praça Pedro de Toledo foi restaurado e reinstalado na Praça Arcesp para preservar a memória dos primeiros anos do bairro.

A Praça Brasil, inaugurada em 7 de setembro de 1971, fica entre as ruas Marechal Deodoro e Sete de Setembro. Arborizada e com amplo espaço para eventos, feiras e atividades esportivas, a praça é um ponto de convivência no bairro. Ao lado da praça funcionou durante algumas décadas a Casa de Saúde, hospital que foi adquirido há alguns anos pela UNIMED, que hoje transformou o local num grande hospital de referência.

Perto da Praça Brasil também funcionou durante alguns anos o jornal a TRIBUNA, que foi fechado nos anos 2000. Entre os anos 1982 e 2020, funcionou no bairro a Intersom FM, uma das mais importantes emissoras de rádio de São Carlos e região.



A Intersom FM: transmitindo diversão e informação durante quase 40 anos

A Intersom FM manteve suas atividades durante quase 40 anos. Sua alma era o empresário. Gerson Edson Toledo Piza, o “Juquita”, que criou a emissora com seus irmãos Geraldo Eugênio Toledo Piza e Marcos Fernandes, em sociedade com o empresário Coriolano Morato Ferraz Meireles.

Em 1.º de outubro de 2019, durante a apresentação do Intersom Debates, Juquita anunciou a venda da 103.9 MHz para o grupo Empresas Pioneiras, que controlada a rede de retransmissoras da Rede Globo conhecida como EPTV, que também controla a rede de emissoras de rádio CBN. Era o começo do fim da saudosa Intersom que era sintonizada em 103,9 mhz. Os programas de maios sucesso eram “Jornal da Intersom”, que ia ao ar das 7h às 7h30 de segunda a sexta-feiras e o “Intersom Debates”, que ia ao ar das 7h30h às 8h45.

