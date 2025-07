VII Conferência Municipal de Economia Solidária será nos dias 25 e 26 de Julho

Promovido pela Prefeitura Municipal, por meio do Conselho Municipal de Economia Solidária, com apoio do Departamento de Economia Solidária (DES) e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), o evento é considerado essencial para o fortalecimento e desenvolvimento da economia solidária local.

Entre os principais objetivos da Conferência estão a discussão e definição de políticas públicas para o setor, a eleição dos novos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal e a avaliação do 1º Plano Municipal de Economia Solidária, com início da construção do segundo plano.

O tema desta edição será “Plano Municipal de Economia Solidária: luta e união – a unidade na diversidade”. A programação inclui a participação de representantes de empreendimentos solidários, entidades de apoio e gestores públicos ligados à área.

Para Caio Yamazaki Saravalle, supervisor do Centro Público de Economia Solidária, a Conferência representa um momento importante de escuta e participação. “É um grande espaço de participação popular que ajuda a orientar os rumos das políticas públicas”, afirmou.

Já o secretário adjunto de Turismo, Hicaro Alonso, reforçou a relevância do encontro para a cidade. “A Conferência tem como foco principal o debate de novas diretrizes que vão fortalecer a atividade no município, por meio da atuação conjunta do Conselho, do Fórum e do Departamento de Economia Solidária”, pontuou.

O município de São Carlos será sede, nos dias 25 e 26 de julho, da VII Conferência Municipal de Economia Solidária, que ocorrerá no CEMAC (Centro Municipal de Artes e Cultura), localizado na Rua São Paulo, 745, no Centro.