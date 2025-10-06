Vigilância sanitária de São Carlos reforça orientação a organizadores de festas universitárias

Bebidas alcoólicas - Crédito: divulgação

A Vigilância Sanitária de São Carlos emitiu um comunicado oficial direcionado aos organizadores de festas universitárias e eventos sociais. O órgão reforça a importância de que os responsáveis busquem orientação prévia junto à Vigilância antes da aquisição de bebidas para os eventos.

Segundo o comunicado, a medida tem caráter preventivo e visa garantir a segurança sanitária, o cumprimento das normas vigentes e a proteção da saúde pública. A Vigilância esclarece que não há impedimento para a realização de festas, desde que sejam observadas as diretrizes sanitárias.

“Nosso papel não é proibir, mas orientar. Queremos que os eventos ocorram com responsabilidade, respeitando as normas e garantindo que os produtos consumidos estejam dentro dos padrões exigidos”, afirmou Fernanda Cereda, supervisora da Vigilância Sanitária de São Carlos.

A recomendação surge em meio ao calendário intenso de festas universitárias na cidade, que tradicionalmente atrai grande público. A Vigilância destaca que o contato prévio com o órgão pode evitar problemas futuros e contribuir para a realização de eventos mais seguros, especialmente diante de casos recentes envolvendo bebidas contaminadas com metanol, substância tóxica que pode causar intoxicação grave e até levar à morte quando ingerida.

Organizadores podem obter informações e esclarecimentos diretamente com a Vigilância Sanitária pelo telefone (16) 3372-5275 ou pelo e-mail vigilancia.sanitaria@saocarlos.sp.gov.br.

