Vigilância em Saúde promove ação educativa voltado à prevenção da Dengue nesta sexta-feira no mercado municipal

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde, realiza nesta sexta-feira (7/11), das 9h às 16h, na Praça do Mercado Municipal, uma ação educativa voltada à prevenção da dengue. A mobilização tem como objetivo reforçar as medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti. Uma tenda educativa ficará montada no local para atender à população.

Durante a mobilização, agentes de combate às endemias também farão vistorias em quadras da área central, com o objetivo de eliminar possíveis criadouros do mosquito, tanto em residências quanto em estabelecimentos comerciais.

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, a iniciativa busca alertar a população sobre o risco de aumento dos casos de dengue, especialmente diante das mudanças climáticas.

“O aumento da temperatura, da umidade e das chuvas favorece a proliferação do mosquito e a expansão das arboviroses. Nosso trabalho é intensificar a conscientização antes que os casos cresçam”, destacou.

Vacinação - Embora o imunizante esteja disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) do município, a adesão do público-alvo ainda é considerada baixa. Até o momento, foram aplicadas 9.379 doses, sendo 6.304 referentes à primeira dose (43,95%) e 3.075 à segunda dose (21,44%). A meta estabelecida pela Vigilância em Saúde é vacinar 90% do público estimado, que corresponde a 14.344 pessoas. A vacinação contra a dengue é oferecida de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, em todas as UBSs e USFs. É necessário apresentar documento oficial com foto e a caderneta de vacinação.

