Vídeos mostram força do vento em São Carlos

A redação do São Carlos Agora recebeu vídeos que mostram a força dos ventos que atingiram a cidade na tarde deste sábado (13).

As imagens mostram um grande painel publicitário se movendo devido a ventania. O outdoor está instalado no quintal de uma casa, na rua João de Guzzi, Santa Felícia. Vizinhos constataram que não havia ninguém no imóvel e assustados acionaram o Corpo de Bombeiros por precaução.

Outro registro foi feito por um leitor no bairro Santa Madre Cabrini. No vídeo é possível ver grande quantidade de poeira e muitas árvores chacoalhando.

Segundo o chefe da Defesa Civil, Pedro Caballero, as rajadas de vento chegaram a 34 km/h e derrubaram pelo menos três árvores de grande porte. As ocorrências foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal.

