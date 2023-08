Vídeos mostram aluno acusado de machismo sendo hostilizado e agredido dentro da UFSCar

Crédito: reprodução

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um aluno da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) sendo agredido com um tapa na cabeça por outro estudante dentro do que parece ser um refeitório da universidade. O caso teria ocorrido no começo da tarde desta terça-feira (8).

Outras imagens que o SCA teve acesso mostram o rapaz na área externa, deitado em uma mureta com um capacete sobre o corpo e em volta várias pessoas gritando em coro: “Ei machista, vai tomar no ”.

Em outro vídeo, um jovem com um microfone nas mãos pede que o grupo cante com ele a seguinte frase: “recua, recua, recua seu machista”.

Segundo estudantes que entraram em contato com o portal, o aluno agredido e hostilizado já teria estudado na universidade, mas teria sido expulso por ser acusado de agredir mulheres com o capacete e também por ter atitudes machistas e . Ele teria conseguido se matricular novamente após ser aprovado no ENEM e nos últimos dias teria voltado a desrespeitar mulheres dentro do espaço universitário.

Ainda segundo relatos, as chaves que jovem portava foram jogadas em um lago por outros alunos.

O rapaz precisou ser escoltado por seguranças para sair da universidade, porém retornou no final da tarde e novamente causou tumulto, sendo necessária novamente a presença da Polícia Militar.

Nota enviada pela UFSCar

O Campus São Carlos da UFSCar foi palco nesta terça-feira (8/8), no horário de almoço, de grave conflito ocorrido na região do Restaurante Universitário, decorrente de situação que vem sendo acompanhada por diferentes setores vinculados à Reitoria há vários meses. Tal contexto - que envolve, dentre outros aspectos, situações de assédio e ameaças verbais proferidas sobretudo contra mulheres por estudante da Instituição - vem sendo enfrentado com um conjunto de ações e esforços concretizados conjuntamente pelo Gabinete da Reitoria, pela Procuradoria Federal junto à UFSCar, pró-reitorias de Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE) e de Graduação (ProGrad), pela Secretaria Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade (SAADE), Prefeitura Universitária, dentre outras unidades.

Dentre outras providências, é importante registrar que o caso já tramita na esfera da Polícia Federal, ainda que, até a data de hoje, as ameaças tivessem sido repetidamente relatadas verbalmente, mas ainda não registradas em denúncias formais pelas vítimas, o que dificulta a ação institucional.

Nesta terça-feira, assim que informada da situação de tensão entre estudantes, a Vigilância Patrimonial foi até o local e acionou a Polícia Militar, que veio até o Campus e tomou providências para encerramento do conflito.

Já foi registrado um boletim de ocorrência pela Polícia Militar e encaminhado para a Polícia Civil. Além disso, a Procuradoria Federal junto à UFSCar está protocolando uma denúncia na Advocacia-Geral da União (AGU), que também será enviada à Polícia Civil.

Além dessas medidas, a Universidade está em constante diálogo com estudantes e outras pessoas envolvidas, através dos centros acadêmicos e do

Diretório Central dos Estudantes (DCE), para acolhimento e orientações.

No fim da tarde, o estudante responsável pelas ameaças voltou a causar transtorno importante no Campus, sendo novamente acionada a Polícia Militar para resolução do problema.

A Administração Superior da UFSCar, além de compartilhar aqui estar tomando todas as providências possíveis para equacionamento definitivo da situação e proteção da comunidade universitária, reitera a existência e a relevância de canais institucionais internos e externos para o encaminhamento de denúncias, concretização de processos de apuração e adoção das medidas de responsabilização e punição cabíveis. Expressa também sua preocupação com a não utilização desses canais e mecanismos associados e, alternativamente, com a consolidação de comportamentos e medidas alternativas que, ao invés de fortalecerem as possibilidades de enfrentamento às violências, podem tensionar ainda mais o ambiente universitário e colaborar para a escalada de ocorrências como as que culminaram nos eventos desta terça-feira.

Contamos, assim, com a colaboração da comunidade universitária no encaminhamento de denúncias pelos canais pertinentes e no enfrentamento formal e institucionalizado de todas as formas de violência em nossa instituição, assim como na construção de possibilidades de convivência pacífica, de promoção da diversidade e de redução da polarização hoje vivida por nossa sociedade, sem as quais será impossível superarmos de fato o difícil momento que atravessa não apenas a UFSCar, mas toda a sociedade brasileira.

