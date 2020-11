Vídeo mostra força da água no bairro Lagoa Serena durante temporal

Carros sendo arrastados pela correnteza - Crédito: Reprodução

O bairro Lagoa Serena foi duramente atingido pelo temporal da última quinta-feira (28). A água invadiu várias casas e duas tiveram perda total. A força da enxurrada também arrancou parte do asfalto.

O São Carlos Agora recebeu um vídeo que mostra dois carros sendo arrastados pela correnteza.

Os proprietários de um Corsa Branco e um Fiat Palio que foram danificados pela enchente não foram localizados e os veículos foram recolhidos ao pátio da Prefeitura Municipal.

CHUVA ATÍPICA - De acordo com o diretor da Defesa Civil, Pedro Caballero, a chuva que atingiu o município é totalmente atípica para a época do ano. Segundo ele, as nuvens foram formadas em menos de 20 minutos e atingiu 8 bairros da cidade, causando um grande impacto de água de superfície.

Ao todo foram 138 milímetros de água de chuva, que durou das 17h30 às 18h40, superando a média esperada para todo o mês de novembro. Além dos transtornos causados na região central da cidade, a forte chuva também causou transtornos na região do Bicão, Lagoa Serena e da região da Praça Itália. Só no centro 130 lojas foram atingidas

A chuva também causou transtornos em 39 casas, sendo que 3 famílias tiveram, perdas totais e foram atendidas pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social. Uma equipe de vistoriadores da Defesa Civil do Governo do Estado de São Paulo esteve em São Carlos na manhã de sexta-feira (27/11), para verificar a situação real dos impactos causados e homologar a situação de emergência junto aos governos do Estado e Federal.

“Com essa constatação, os governos estão cientes da nossa real situação e dos problemas que vivenciamos com as enchentes, que mais uma vez atingiu São Carlos. Enquanto isso, é importante que as pessoas fiquem atentas as previsões do tempo, evitem circular na hora da chuva e evitem os pontos de alagamentos já conhecidos aqui em São Carlos”, alertou Caballero.

