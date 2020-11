Vídeo mostra bombeiros resgatando caminhoneiro que ficou ilhado no pontilhão da Praça Itália

Momento em que caminhoneiro é resgatado pelo Corpo de Bombeiros - Crédito: Reprodução

Foto: Redes Sociais

O Corpo de Bombeiros de São Carlos realizou na noite desta sexta-feira (13) o resgate do caminhoneiro que ficou ilhado sob o pontilhão da linha férrea, na Praça Itália, durante o temporal. Segundo a Defesa Civil, em pouco menos de uma hora choveu o equivalente a 50 milímetros.

O motorista do caminhão-tanque foi surpreendido pelo temporal e ao tentar transpor o alagamento acabou ficando preso no local. Segundo os bombeiros, o nível da água embaixo do pontilhão ultrapassou os dois metros.

Sem conseguir sair com o veículo, o caminhoneiro precisou subir no teto da cabine que ficou tomada pela água.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros utilizou um bote para resgatar a vítima que foi retirada sem ferimentos.

Participaram da ocorrência o sargento Donizeti, o cabo Marcelo e o Cabo Iroldi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também