Crédito: reprodução

A antiga estrada da Babilônia também foi afetada pela forte chuva desta quarta-feira (28). Em um vídeo enviado via Whatsapp do São Carlos Agora, é possível ver a via tomada pela água.

Nas imagens também é possível notar um carro parado em meio ao alagamento. O motorista que gravou o vídeo consegue transpor a água com dificuldade.

Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal, choveu quase 100mm até às 8h45.

