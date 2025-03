Vice presidente do Sindspam nÃ£o descarta greve de servidores da Prefeitura

Lucinei Custódio: ""Temos uma equipe técnica que avalia tudo, como receita, despesa e o limite prudencial, que é de 51,3%. Aqui ninguém inventa números aleatórios, é tudo feito perante estudos com informações oficiais" - Crédito: SCA

O sindicalista Lucinei Custódio, vice-presidente do SINDSPAM (Sindicato dos Trabalhadores Municipais e Autárquicos de São Carlos) está à frente das negociações com a Prefeitura Municipal de São Carlos em busca da conclusão de um acordo coletivo, pois a data base da categoria é março.

Ele participou, nesta quarta-feira, 26 de março, do programa SÃO CARLOS AGORA ENTREVISTA e anunciou que uma nova assembleia com os trabalhadores será realizada no próximo sábado, ás 9h, na sede do sindicato para deliberar sobre ou uma nova proposta de reajuste do Governo Municipal ou então pela deflagração de uma greve. “Ou vamos aprovar a proposta da Prefeitura ou vamos votar a aprovação da greve e iniciar a paralisação”, comenta. Confira entrevista completa neste link.

Nei, como é mais conhecido, afirmou que na assembleia da terça-feira, 25 de março, os trabalhadores rejeitaram por unanimidade a proposta apresentada pela Secretaria Municipal de Fazenda, que era de reposição do IPCA mais um aumento real de 1,5% num total de 6,56%.

Nei explica que no SINDSPAM existe todo um trabalho com os números, desde os balancetes da Prefeitura Municipal, a Lei Orçamentária Municipal e os dados referentes ao índice de comprometimento da receita e a folha de pagamento dos servidores.

“Temos uma equipe técnica que avalia tudo, como receita, despesa e o limite prudencial, que é de 51,3%. Aqui ninguém inventa números aleatórios, é tudo feito perante estudos com informações oficiais. Diante disso estamos reivindicando a reposição do IPCA, que foi de 5,06% e mais um aumento real de 7,94%, num total de 13% de reajuste. Esta proposta foi aprovada em assembleia pelos trabalhadores”, destaca o sindicalista.

O sindicalista afirma que o balancete de dezembro de 2024 mostra que o gasto com pessoal atingia 45,5% de gasto com pessoal “Diante disso, a Prefeitura tem como conceder os 13% de reajuste”.

Segundo ele a secretária Ana Beatriz Sodelli afirmou que a Prefeitura só poderia conceder os 5,06% do IPCA elevar o valor do ticket alimentação para R$ 1.200,00. “Nós rejeitamos a proposta ainda em mesa com a comissão de negociação. Na segunda-feira, o secretário municipal da Fazenda, Mário Antunes se reuniu com o sindicato e apresentou números. Nós confrontamos estes números. O secretário chancelou nossos números, mas disse que a Prefeitura teria que reservar valores para investimentos e para valorização dos servidores. Mesmo assim, entendemos que ainda cabe o reajuste que propusemos sem atingir o limite prudencial”, destaca.

Nei disse que a assembleia de terça-feira foi suspensa para que as negociações com a Prefeitura sejam retomadas para que a Fazenda Municipal apresente uma proposta melhor, que poderá ser apresentada na assembleia deste sábado. “Temos uma manifestação dos servidores municipais marcada para sexta-feira, em frente à Prefeitura”, explica ele.

LEANDRO GUERREIRO - Nei respondeu ao vereador Leandro Guerreiro (PL) que está atacando o sindicato, afirmando que as reivindicações do SINDSPAM seriam uma retaliação da CUT e do PT pela derrota de Newton Lima (PT) nas eleições de 2024.

“O SINDSPAM não tem identidade partidária. Nossa diretoria nunca quis saber de que partido são os diretores. Temos lideranças que apoiaram vários candidatos. Eu respeito a opinião do Leandro, embora não lhe dê credibilidade, pois é uma forma de tentar desmoralizar os anseios do trabalhador. O Newton Lima não tem nada a ver com o sindicato. Ele só tinha quando era prefeito que tínhamos que negociar com ele. Quem tem ligação é a Raquel Auxiliadora, que é vereadora, é professora e servidora. O Leandro é da base do prefeito. Ele tem o direito de falar, mas nosso trabalho é legítimo”, destaca ele.



Leia Também