Vice-prefeito Roselei Françoso representa São Carlos na posse da nova reitoria da USP

Representando o prefeito Netto Donato, o vice-prefeito Roselei Françoso participou, na última sexta-feira (23/01), da cerimônia de posse do novo reitor da Universidade de São Paulo (USP), Aluísio Augusto Cotrim Segurado, e da vice-reitora Liedi Légi Bariani Bernucci. O assessor João Muller também esteve presente no evento, realizado no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo.

A solenidade reuniu autoridades governamentais e diplomáticas, representantes de instituições de ensino, agências de fomento nacionais e internacionais, além de dirigentes, professores, estudantes e servidores da USP. O auditório Ulysses Guimarães ficou lotado para acompanhar o ato, que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas.

Durante a cerimônia, Roselei Françoso destacou a relevância da USP para o município de São Carlos e lembrou investimentos recentes anunciados para o campus local, como o Centro de Robótica, o Centro de Inovação e o Centro de Convenções. Segundo ele, a universidade é parte fundamental da identidade da cidade e a nova reitoria deve manter atenção especial ao papel estratégico de São Carlos dentro da instituição.

“São Carlos abriga dois campi da USP, cuja história começa em 1948 com a criação da Escola de Engenharia de São Carlos. Hoje, são mais de 5.400 alunos de graduação, 4.200 de pós-graduação, 23 cursos de graduação e 19 programas de pós. A cidade conta ainda com 519 docentes e quase mil servidores técnicos e administrativos. Esses números demonstram a força da USP em São Carlos e a importância de que a nova gestão continue olhando para esse patrimônio acadêmico e científico com atenção e responsabilidade”, afirmou o vice-prefeito.

Em seus discursos, Aluísio Segurado e Liedi Bernucci reafirmaram o compromisso com a autonomia universitária e com a excelência acadêmica. O novo reitor destacou quatro eixos que irão nortear a gestão: valorização da comunidade uspiana, fortalecimento da relação da USP com a sociedade, garantia da qualidade no ensino, na pesquisa e na inovação, além da modernização dos processos administrativos. Já Liedi Bernucci, primeira mulher a dirigir a Escola Politécnica, ressaltou a importância da integração entre ciência, engenharia e gestão pública.

O governador Tarcísio de Freitas enfatizou o papel estratégico da USP no desenvolvimento científico e econômico do Estado e garantiu que o financiamento das universidades públicas estaduais será mantido, mesmo diante das mudanças decorrentes da Reforma Tributária.

Com mandato de quatro anos, Aluísio Segurado e Liedi Bernucci assumem a 30ª gestão reitoral da USP, instituição fundada em 1934. Atualmente, a universidade reúne cerca de 100 mil estudantes e é responsável por aproximadamente um quinto da produção científica nacional, consolidando-se como uma das principais instituições de ensino e pesquisa da América Latina.

