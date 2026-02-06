Vice-prefeito Roselei Françoso representa São Carlos em encontro do Sebrae sobre educação e inovação

O vice-prefeito de São Carlos, Roselei Françoso, representou o prefeito Netto Donato e o secretário municipal de Educação, Lucas Leão, no 2º Encontro do Sebrae com Prefeitos e Secretários Municipais de Educação do Estado de São Paulo. O evento foi realizado na quinta-feira (6/2), na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), em São Paulo, e foi organizado pelo Sebrae-SP.

Com o tema “Educação, gestão pública e inovação em pauta”, o encontro reuniu gestores públicos, acadêmicos e autoridades para debater práticas inovadoras e estratégias de gestão aplicáveis às políticas públicas educacionais. A educação empreendedora foi o eixo central das discussões, destacada como instrumento estratégico para a transformação social, a promoção da equidade e o desenvolvimento humano.

Durante o evento, Roselei Françoso ressaltou a importância de ampliar o debate sobre empreendedorismo nas redes de ensino, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). “Discutimos governança, educação empreendedora, matemática financeira e saúde mental dos servidores. São temas cada vez mais presentes nos currículos das redes municipais e estaduais e fundamentais para preparar nossos alunos e professores para os desafios da vida em sociedade”, afirmou.

O vice-prefeito também destacou a participação do deputado estadual Itamar Borges, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que compartilhou experiências de sua gestão à frente do município de Santa Fé do Sul. Segundo Roselei, os exemplos apresentados reforçaram o impacto positivo da educação empreendedora e da ampliação do ensino em período integral.

“Foi uma oportunidade de socializar experiências e aprendizagens, além de fortalecer políticas públicas que incentivam o microempreendedorismo e a educação financeira desde a escola. Senti-me orgulhoso de representar São Carlos nesse espaço de construção coletiva”, completou.

O encontro contou ainda com a presença de Marco Vinholi, diretor técnico do Sebrae-SP, e Ariane Canellas, gerente do Sebrae em São Carlos, além de gestores de diversas regiões do Estado de São Paulo.

