Vice-prefeito Roselei Françoso participa do lançamento do novo Centro de Robótica da USP

O Centro de Robótica da USP (CRob), referência em pesquisas avançadas em robótica, automação e inteligência artificial, ganhará uma nova sede em São Carlos. O lançamento da pedra fundamental aconteceu na manhã desta segunda-feira (19/01) no campus 2 da Universidade de São Paulo e contou com a presença do reitor Carlos Gilberto Carlotti Júnior. Com três andares e cerca de 6,5 mil metros quadrados, o prédio terá investimento de aproximadamente R$ 64,7 milhões e deve ser concluído no início de 2027. A iniciativa, fruto da parceria entre a Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) e o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), marca um novo capítulo na trajetória de 14 anos do CRob, que integra diferentes áreas do conhecimento e mantém forte interação com a indústria e a sociedade.

Durante a cerimônia de lançamento da pedra fundamental, o vice-prefeito Roselei Françoso, representando o prefeito Netto Donato, destacou o impacto do empreendimento para o município. “Sem sombra de dúvida, São Carlos se consolida como a capital do conhecimento. É uma alegria muito grande poder participar dessa história, representando o nosso prefeito, em uma universidade que nos enche de orgulho e nos referencia no Brasil e no mundo”.

O reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior, ressaltou que o novo prédio simboliza valores essenciais da universidade. “Esse prédio representa a interdisciplinaridade, o trabalho conjunto de várias unidades e professores na fronteira do conhecimento, para que as pesquisas possam se transformar em melhorias para a sociedade. A robótica já tem papel estabelecido, mas precisamos aperfeiçoar pesquisas e desenvolver novas aplicações, evitando que o ser humano realize atividades repetitivas ou perigosas”.

Para o diretor da EESC, Fernando Catalano, o centro reforça o papel da cidade como polo científico. “Pela magnitude das pesquisas e desenvolvimentos realizados aqui, o centro representa um avanço muito grande. É um hub de conhecimento, de transferência de tecnologia, importante para o estado, para o Brasil e provavelmente para o mundo”.

O coordenador do CRob, professor Marcelo Becker, lembrou que o prédio já nasce com conteúdo consolidado. “Nosso prédio vai iniciar já cheio de robôs. O recheio está pronto e vamos ampliar a quantidade de oportunidades para os alunos e para as pesquisas, trazendo pesquisadores de ponta do mundo inteiro para cá”.

A professora Kalinka Castelo Branco, vice-coordenadora do CRob e docente do ICMC, reforçou o caráter integrador da nova sede. “Esse prédio é a conjunção de todas as atividades que já vêm sendo realizadas em robótica e inteligência artificial. O que antes era feito em separado, agora será unificado, permitindo que alunos e professores trabalhem juntos. É uma grande conquista para São Carlos, para a USP e para o Brasil”.

