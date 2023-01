Vice-prefeito e secretário de serviços públicos são recebidos no palácio dos Bandeirantes por Gilberto Kassab

Crédito: divulgação

O vice-prefeito de São Carlos, Edson Ferraz, acompanhado do secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo e do diretor da Defesa Civil, Pedro Caballero, foi recebido na tarde desta segunda-feira (09/01), no Palácio dos Bandeirantes pelo secretário de Estado de Governo, Gilberto Kassab.

Os representantes de São Carlos apresentaram ao secretário Kassab o relatório com todas as informações dos estragos ocorridos na cidade em virtude da chuva do último dia 28 de dezembro. “Falamos que além dos recursos para reparar os estragos da última chuva, questões que já repassamos para a Defesa Civil do Estado, solicitamos ao secretário recursos para construir mais obras contra enchentes, como um outro piscinão na região da Chaminé", explicou o vice-prefeito Edson Ferraz.

Ferraz também solicitou a Gilberto Kasaab para que o DAEE analise com celeridade as licenças ambientais para que a RUMO possa iniciar as obras na Rotatória do Cristo.

Mariel Olmo, secretário de Serviços Públicos, disse que o secretário de Governo, Gilberto Kassab, garantiu que nessa semana, ainda, o governador Tarcísio de Freitas vai atender os municípios atingidos pelas fortes chuvas. "Ainda essa semana devemos retornar ao Palácio dos Bandeirantes para entregar ao governador novos projetos. Hoje o governador precisou ir para Brasília a pedido do presidente Lula”.

O vice-prefeito e Mariel Olmo também foram recebidos pelo coronel Henguel Ricardo Pereira, secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil. “A boa notícia é que o coronel nos sinalizou que duas obras devem ser liberadas para São Carlos”.

O diretor da Defesa Civil, Pedro Caballero, garantiu que São Carlos já está cadastrada tanto no Sistema Estadual como no Nacional de Defesa Civil.

OBRAS - Com recursos próprios o município já construiu dois piscinões na cidade: o primeiro na região da CDHU com capacidade de 108.000 m3 de água e outro na Travessa 8, na Vila Prado, com capacidade de retenção de 45.000 m3.

"Constatamos que os dois piscinões funcionaram bem durante nas últimas chuvas. Se não fossem os dois reservatórios teríamos enfrentados problemas maiores ainda, principalmente no centro da cidade e no bairro Lagoa Serena”, avalia Ferraz.

Com ajuda do Governo do Estado a Prefeitura também já construiu um muro de contenção no Jardim Gonzaga, um investimento de R$ 580 mil; está executando a ampliação da ponte sobre o Córrego Monjolinho a jusante da linha férrea, localizada no bairro Recreio dos Bandeirantes, uma obra de R$ 2.141.202,38 e também está fazendo a drenagem e pavimentação do Parque São José, um investimento de mais de R$ 7 milhões.

Leia Também