Vice-cônsul da Áustria conhece startups e o parque tecnológico em sua visita a São Carlos

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, recebeu nesta quarta-feira (18/12), a visita do vice-cônsul da Áustria, Stefan Nemetz.

Nesta sua segunda visita a São Carlos o vice-cônsul conheceu o Onovolab, Science Park, Embrapa Instrumentação e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP).

A visita faz parte do projeto “Importa, Exporta”, desenvolvido pelas secretarias de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação e de Planejamento e Gestão. “Nosso objetivo é mostrar o potencial do município para os mais diferentes países e assim possibilitar novas parcerias comerciais, científicas e culturais”, explica o secretário de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, José Galizia Tundisi.

No período da manhã Stefan Nemetz, acompanhado do diretor da R20 no Brasil e América Latina, Jorge Pinheiro Machado, foi recebido pelo secretário Tundisi. O vice-cônsul explicou que desta vez veio também para conhecer as startups, os parques tecnológicos e a agricultura de precisão. “Desta vez vim com o intuito de conhecer as empresas inovadoras, startups e o parque tecnológico, porque São Carlos é muito desenvolvida nessa área e a nossa ideia é levar esse conhecimento aos empresários da Áustria”, ressaltou ele.

Na sequência Stefan Nemetz visitou o Onovolab, incubadora de startups, quando teve a oportunidade de conhecer as empresas brasileiras que desenvolvem tecnologia e inovação na área de software.

Ao final da manhã foi recebido pelo presidente do Science Park, Silvio Goulart Rosa, que apresentou as empresas que estão instaladas no parque.

Depois, no período da tarde, conheceu a Embrapa Instrumentação e o chefe da unidade, João de Mendonça Naime, que apresentou a empresa e as tecnologias já desenvolvidas na agropecuária de precisão e nanotecnologia. O vice-cônsul da Áustria também foi recebido pelo diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP São Carlos), Emerson Chu.

Ao final da visita o vice-cônsul disse que ficou bastante impressionado com a cidade devido às várias possibilidades de parcerias, como a instalação de startups e indústrias da Áustria no município. “Após conhecer o Onovolab, Science Park, a Embrapa e o CIESP, percebi o potencial da cidade para receber startups e indústrias da Áustria, porque é uma cidade dinâmica e com universidades, com recursos humanos de alto nível”, finalizou.

O secretário Tundisi afirmou que a visita foi bastante produtiva e irá abrir novas perspectivas de parcerias entre o município de São Carlos e o governo da Áustria.

