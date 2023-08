Vias do Jardim São Paulo recebem recapeamento

Máquinas trabalham para melhorar o fluxo de veículos - Crédito: Divulgação

O recapeamento não para em São Carlos. Nesta semana o bairro beneficiado com o serviço é o Jardim São Paulo. No total serão recapeados mais de 13 mil metros quadrados de vias, um investimento de R$ 865.981,44. Os recursos são referentes ao crédito conquistado junto ao Desenvolve SP, no valor de R$ 14,9 milhões.

Com esses recursos também já foram recuperadas as vias do Parque Fehr, a rua Padre Teixeira, no trecho entre as ruas Totó Leite e São Paulo, a rua Campos Salles e a Vila Isabel, somando um investimento de R$ 3,5 milhões.

Finalizando o serviço no Jardim São Paulo, as equipes iniciam a recuperação da avenida Getúlio Vargas no trecho da Rotatória da antiga Cardinalli (confluência com avenida Heitor José Reali) até a rotatória de acesso para a rodovia Washington Luís, totalizando mais de 18 mil metros quadrados.

Parque Industrial, Vila Sônia, Jardim Gonzaga, Vila Conceição, Presidente Collor e Antenor Garcia também constam do cronograma referente aos recursos da Desenvolve SP.

Já com recursos próprios e de emendas parlamentares, a Prefeitura vai recuperar as vias dos bairros Jockey Clube, Jardim Paulistano, Jardim Tangará e o condomínio de chácaras Val Paraíso, um investimento de R$ 2,07 milhões.

O deputado Celso Russomano destinou R$ 455 mil, Marcos Pereira R$ 510 mil e R$ 238,8 mil veio de emenda de relatoria, além de R$ 870 mil de investimento próprio.

O distrito de Santa Eudóxia também será beneficiado. A licitação no valor de R$ 659.074,84 já foi finalizada e será realizada a 3ª fase do recape.

Netto Donato, secretário de Governo, disse que a intenção é levar o serviço para todas as regiões da cidade que ainda não foram benefiadas com o serviço. "A intenção do prefeito Airton Garcia é finalizar o seu mandato com 100% das vias da cidade recuperadas".

O secretário de Obras Públicas, João Muller, lembra que a Prefeitura também está com outro processo licitatório para pavimentação de vias. "O investimento será de R$ 19,6 milhões para obras de pavimentação, drenagem e também recapeamento asfáltico por meio do Programa Nossa Rua, uma parceria entre o Governo Estadual e os municípios paulistas para a aplicação igualitária em obras de pavimentação, drenagem e recapeamento", finaliza Muller.

Leia Também