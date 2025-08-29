Viadutos em São Carlos serão liberados no início de setembro

As obras da Ecovias Noroeste Paulista para a implantação das terceiras faixas na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos (SP), seguem em ritmo acelerado. Neste novo momento dos trabalhos, dois viadutos que estavam totalmente interditados desde o final de junho serão liberados ao trânsito de motoristas e pedestres no início de setembro. Veja as datas:

Viaduto que liga o Jardim Tangará ao Parque Sabará (quilômetro 231+180m): liberação a partir de 1º de setembro (segunda-feira).

Viaduto da Vila Brasília/Country Club (quilômetro 234+040m): liberação a partir de 8 de setembro (segunda-feira).

A interdição total foi necessária para a execução de serviços estruturais de alargamento da rodovia, garantindo a segurança de motoristas, pedestres e trabalhadores. Durante a implantação das terceiras faixas no canteiro central, há movimentação de materiais e andaimes, operação de equipamentos pesados e concretagens – fatores que poderiam representar riscos caso os viadutos permanecessem abertos ao trânsito.

As obras de alargamento sobre outros dois viadutos – o que liga o Jardim Embaré ao Parque Fehr (quilômetro 240+200m) e o que conecta o Jardim Santa Helena a UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) (quilômetro 235) – continuam ativas. Nesses locais, a interdição é parcial nos dois sentidos. Os usuários devem redobrar a atenção à sinalização implantada.

