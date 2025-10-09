(16) 99963-6036
quinta, 09 de outubro de 2025
Atenção motorista

Viaduto que liga Jockey Club à Vila Mariana será interditado a partir de segunda-feira (13)

09 Out 2025 - 15h00Por Da redação
A Ecovias Noroeste Paulista informou que, a partir da próxima segunda-feira (13 de outubro), o viaduto que liga o Jardim Jockey Club à Vila Mariana, em São Carlos, será interditado totalmente para obras de implantação das terceiras faixas da Rodovia Washington Luís (SP-310).

O bloqueio ocorrerá de segunda a sábado, sempre das 8h30 às 16h30, e deve permanecer por aproximadamente 55 dias. O viaduto fica na altura do quilômetro 236+100 metros, com acesso pela Rua Bernardino Fernandes Nunes.

Segundo a concessionária, a interdição é necessária para a execução dos trabalhos sobre o viaduto, garantindo segurança às equipes e aos motoristas. A Ecovias orienta que os condutores redobrem a atenção, planejem seus deslocamentos com antecedência e utilizem rotas alternativas, evitando o uso da rodovia para trajetos urbanos.

