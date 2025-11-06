Viaduto em São Carlos será interditado, neste domingo, para lançamento de vigas

A Ecovias Noroeste Paulista fará uma operação especial, no próximo domingo (09/11), para o lançamento de vigas a serem utilizadas no alargamento do viaduto do quilômetro 240+310m, da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos (SP). A faixa da esquerda da pista norte e da pista sul serão interditadas das 6 às 18 horas.

Esta atividade faz parte das obras - que devem estar concluídas em 2027 - de implantação de 19,14 quilômetros de terceiras faixas e 3,07 quilômetros de vias marginais, de alargamento e adequação de 14 viadutos, de readequação de três passarelas e de construção de duas novas passarelas.

O dispositivo a ser fechado no domingo dá acesso às avenidas Miguel Petroni, no Parque Fehr, e João Orlando Ruggiero, no Jardim Embaré. As obras estão em andamento, com interdição parcial para a implantação de faixa adicional sobre o viaduto. A interrupção total do fluxo será necessária para o içamento de vigas da estrutura. A concessionária Ecovias Noroeste Paulista orienta os usuários a utilizarem as seguintes rotas alternativas:

Pista norte (São Carlos-Araraquara) – usar retorno no quilômetro 244

Pista sul (Araraquara-São Carlos) – usar retorno quilômetro 237, viaduto do Jardim Hikare.

No sábado (08/11), carretas especiais serão carregadas no pátio de vigas, localizado próximo ao quilômetro 236, pista norte, onde permanecerão até a manhã de domingo. No dia da atividade, a partir das 7 horas, será feito o fechamento da faixa da esquerda da pista norte e o bloqueio total do acesso sob o viaduto para a montagem do guindaste que movimentará as vigas. As carretas, então, serão escoltadas do canteiro de obras pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e por equipes da Ecovias Noroeste Paulista, coordenadas pelo Centro de Controle de Operação (CCO) da concessionária, até o quilômetro 240+310m.

Após a finalização dos trabalhos com o guindaste, o tráfego sob o viaduto será liberado nos dois sentidos, com estreitamento de faixa, conforme projeto de sinalização previamente definido. A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização e a programarem seus deslocamentos com antecedência.

