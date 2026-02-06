(16) 99963-6036
Viaduto do Tangará ficará interditado neste final de semana

06 Fev 2026
  O viaduto localizado no quilômetro 231+180m, que dá acesso ao bairro Tangará, sob a Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos (SP), ficará totalmente interditado neste final de semana (amanhã, sábado, 07/02, e domingo, 08/02). O fechamento, das 6 às 19 horas, será necessário para que haja o içamento e a instalação da estrutura metálica de travessia para pedestres.

A fim de minimizar o impacto no cotidiano da população nesses dois dias, o viaduto do bairro Maria Stella Fagá (quilômetro 231+800m) estará liberado, garantindo o fluxo de veículos entre os bairros. Os trabalhos deste final de semana são necessários para que a concessionária de rodovias Ecovias Noroeste Paulista dê sequência à implantação das terceiras faixas SP-310, previstas no contrato de concessão.

 

Últimas Notícias