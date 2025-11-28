Viaduto do Maria Stella Fagá será interditado, neste final de semana, para lançamento de vigas

A Ecovias Noroeste Paulista fará uma operação especial, sábado (29/11) e domingo (30/11) próximos, para o lançamento de vigas a serem utilizadas no alargamento do viaduto do quilômetro 231+800m, da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos (SP). A faixa da esquerda das pistas norte e sul serão interditadas, nos dois dias, das 7 às 19 horas. O viaduto, que liga o bairro Maria Stella Fagá à região da Vila Nery, com acesso pela rua Lourenço Innocentini, também será totalmente interditado no mesmo período.

Esta atividade faz parte das obras - que devem estar concluídas em 2027 - de implantação de 19,14 quilômetros de terceiras faixas e 3,07 quilômetros de vias marginais, de alargamento e adequação de 14 viadutos, de readequação de três passarelas e de construção de duas novas passarelas. A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização e a programarem seus deslocamentos com antecedência.

Assessoria de imprensa

Leia Também