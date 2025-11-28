(16) 99963-6036
sexta, 28 de novembro de 2025
Viaduto do Maria Stella Fagá será interditado, neste final de semana, para lançamento de vigas

Atividade faz parte das obras de implantação de terceiras faixas, de alargamento e a adequação de viadutos e outras melhorias na SP-310

28 Nov 2025 - 08h48Por Jessica Carvalho R.
A Ecovias Noroeste Paulista fará uma operação especial, sábado (29/11) e domingo (30/11) próximos, para o lançamento de vigas a serem utilizadas no alargamento do viaduto do quilômetro 231+800m, da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos (SP). A faixa da esquerda das pistas norte e sul serão interditadas, nos dois dias, das 7 às 19 horas. O viaduto, que liga o bairro Maria Stella Fagá à região da Vila Nery, com acesso pela rua Lourenço Innocentini, também será totalmente interditado no mesmo período.

Esta atividade faz parte das obras - que devem estar concluídas em 2027 - de implantação de 19,14 quilômetros de terceiras faixas e 3,07 quilômetros de vias marginais, de alargamento e adequação de 14 viadutos, de readequação de três passarelas e de construção de duas novas passarelas. A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização e a programarem seus deslocamentos com antecedência.

Assessoria de imprensa

