(16) 99963-6036
terça, 11 de novembro de 2025
Cidade

Viaduto do Fagá terá interdição parcial nesta quarta-feira

11 Nov 2025 - 15h22Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viaduto do Fagá será interditado - Crédito: divulgação Viaduto do Fagá será interditado - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos informou que, nesta quarta-feira (12), das 8h às 10h, haverá interdição parcial na faixa centro–bairro da Rua Benjamin Lopes Osores, no viaduto que dá acesso aos bairros Tangará e Fagá.

A medida visa garantir a segurança das equipes da Seção de Manutenção Elétrica, que farão o reposicionamento da rede de iluminação pública. A ação ocorre em apoio à empresa Ecovias Noroeste Paulista, responsável pela remoção de um poste de concreto localizado no canteiro central do viaduto.

Durante o período de interdição, agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas e reduzir os impactos no tráfego. Segundo a Prefeitura, a liberação do acesso poderá ocorrer antes do horário previsto, dependendo do andamento dos trabalhos.

Leia Também

Campanha Papai Noel dos Correios já está recebendo cartinhas; saiba como participar
Natal 202516h20 - 11 Nov 2025

Campanha Papai Noel dos Correios já está recebendo cartinhas; saiba como participar

Isenção do IR vai beneficiar 1.800 professores de São Carlos
Para salários até R$ 5 mil15h42 - 11 Nov 2025

Isenção do IR vai beneficiar 1.800 professores de São Carlos

Conselho Tutelar investiga denúncias de maus-tratos a crianças em CEMEI na Vila Monteiro
Cidade14h03 - 11 Nov 2025

Conselho Tutelar investiga denúncias de maus-tratos a crianças em CEMEI na Vila Monteiro

PROHAB e vereadora Fernanda Castelano firmam parceria para melhorias na Cozinha Solidária da Ocupação
Cidade13h51 - 11 Nov 2025

PROHAB e vereadora Fernanda Castelano firmam parceria para melhorias na Cozinha Solidária da Ocupação

ICMC-USP realiza semana de portas abertas com mostra interativa de projetos entre 24 e 28 de novembro
Cidade11h53 - 11 Nov 2025

ICMC-USP realiza semana de portas abertas com mostra interativa de projetos entre 24 e 28 de novembro

Últimas Notícias