Viaduto do Fagá terá interdição parcial nesta quarta-feira

Viaduto do Fagá será interditado - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos informou que, nesta quarta-feira (12), das 8h às 10h, haverá interdição parcial na faixa centro–bairro da Rua Benjamin Lopes Osores, no viaduto que dá acesso aos bairros Tangará e Fagá.

A medida visa garantir a segurança das equipes da Seção de Manutenção Elétrica, que farão o reposicionamento da rede de iluminação pública. A ação ocorre em apoio à empresa Ecovias Noroeste Paulista, responsável pela remoção de um poste de concreto localizado no canteiro central do viaduto.

Durante o período de interdição, agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas e reduzir os impactos no tráfego. Segundo a Prefeitura, a liberação do acesso poderá ocorrer antes do horário previsto, dependendo do andamento dos trabalhos.

