terça, 03 de fevereiro de 2026
Cidade

Viaduto do Embaré passa a operar em mão dupla a partir desta quarta

03 Fev 2026 - 14h29Por Jessica Carvalho R.
O tráfego no viaduto do Jardim Embaré, localizado no quilômetro 240+310 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, passará por alterações a partir desta quarta-feira (04/02). A mudança ocorre para a continuidade das obras de implantação das terceiras faixas na rodovia, executadas pela Ecovias Noroeste Paulista.

Com a alteração, a faixa no sentido Jardim EmbaréParque Fehr ficará totalmente interditada. Já na faixa oposta será implantada uma operação em mão dupla, permitindo a circulação nos dois sentidos (ida e volta). Durante o período, estará proibida a passagem de veículos de grande porte e/ou pesados sob o viaduto, que deverão utilizar retornos alternativos.

O viaduto é um importante acesso às avenidas Miguel Petroni, no Parque Fehr, e João Orlando Ruggiero, no Jardim Embaré. A intervenção tem previsão de duração de 45 dias e será realizada de forma programada, com sinalização provisória e medidas operacionais para garantir a segurança dos usuários e minimizar os impactos no tráfego local.

Outros viadutos também têm mudanças no trânsito

Além do Jardim Embaré, outros dois viadutos em São Carlos já estão com alterações temporárias desde a última segunda-feira (02/02).

No viaduto do bairro Maria Stella Fagá, no quilômetro 231+800 da SP-310, a mudança deve durar cerca de 30 dias. No local, o tráfego no sentido centrobairro está sendo mantido por meio de um desvio em "mão inglesa", utilizando a pista adjacente sob o viaduto.

Já no viaduto da Vila Brasília/Country Club, no quilômetro 234, há fechamento total apenas no período diurno até sexta-feira (06/02). Como rota alternativa, os motoristas devem utilizar o dispositivo do quilômetro 235, na região da UFSCar, que está operando em mão dupla sob o viaduto, com uma faixa por sentido.

A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e, sempre que possível, planejarem rotas alternativas durante o período das intervenções.

 

