segunda, 19 de janeiro de 2026
Cidade

Viaduto da UFSCar será interditado por 30 dias a partir desta segunda-feira (19)

19 Jan 2026 - 07h38Por Da redação
Viaduto da UFSCar - Viaduto da UFSCar -

A Ecovias Noroeste Paulista interditará temporariamente, a partir desta segunda-feira (19), uma das pistas sob o viaduto localizado no quilômetro 235 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. O trecho faz a ligação entre o bairro Jardim Santa Helena e o campus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Segundo a concessionária, a medida é necessária para dar continuidade às obras de implantação das terceiras faixas da rodovia, previstas no contrato de concessão. No local, o viaduto passa por serviços de alargamento para adequação da estrutura viária.

A interdição ocorrerá na pista no sentido bairro–UFSCar, com previsão de duração de aproximadamente 30 dias. Durante todo o período, o trecho permanecerá devidamente sinalizado, seguindo as normas de segurança viária.

A Ecovias Noroeste Paulista orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região, respeitar a sinalização instalada e, sempre que possível, programar os deslocamentos com antecedência, considerando possíveis impactos no tempo de viagem.

