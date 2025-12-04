Viaduto da UFSCar será interditado, no final de semana, para içamento de vigas

Viaduto Ufscar em obras -

A Ecovias Noroeste Paulista fará mais uma operação especial, sábado (06/12) e domingo (07/12) próximos, para içamento e lançamento de vigas a serem utilizadas no alargamento do viaduto da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Ele está localizado no quilômetro 235, da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos (SP). Será interditada, nas pistas norte e sul, a faixa da esquerda, nos dois dias, das 7 às 19 horas. O viaduto, que liga o bairro Jardim Santa Helena ao campus da universidade, também será totalmente interditado no mesmo período.

A atividade faz parte das obras - que devem estar concluídas em 2027 - de implantação de 19,14 quilômetros de terceiras faixas e 3,07 quilômetros de vias marginais, de alargamento e adequação de 14 viadutos, de readequação de três passarelas e de construção de duas novas passarelas.

A complexa operação, que envolve o transporte, içamento e lançamento das vigas, já foi realizada em dois outros viadutos na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos (SP): no viaduto do quilômetro 240+310m, que dá acesso às avenidas Miguel Petroni, no Parque Fehr, e João Orlando Ruggiero, no Jardim Embaré e no viaduto do quilômetro 231+800m, que liga o bairro Maria Stella Fagá à região da Vila Nery, com acesso pela rua Lourenço Innocentini.

A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização e a programarem seus deslocamentos com antecedência.

