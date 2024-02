Viaduto da "Fepasa" é interditado parcialmente devido a de construção de nova alça viária

Crédito: divulagção

O Viaduto 4 de Novembro “Prefeito Antônio Massei” será interditado parcialmente para a realização da nova etapa da obra de construção da nova alça viária e da recuperação da estrutura do Viaduto.

O trânsito de veículos sobre o viaduto será realizado somente no sentido Centro X Bairro. No trecho sobre o viaduto da Rua Cândido Padim entre a Rua Visconde de Inhaúma e Rua Roberto Simonsen o trânsito passará a operar em sentido único. O Poupatempo, SENAI e Correios não terão interferências no trânsito de acesso.

Já o transporte público coletivo no sentido Centro X Bairro, partindo da Estação não mudará o itinerário. As linhas do transporte coletivo que utilizam o viaduto no sentido Bairro X Centro passarão a utilizar o seguinte itinerário: Av. Dr. Teixeira de Barros (Rua Larga), Rua Dr. Duarte Nunes, Rua João Ribeiro de Barros, Rua Floriano Peixoto, Rua Joaquim Perez Fernandes, Rua Ângelo Possa, Rua Treze de Maio (via rotatória da Av. Paulista), Rua Riachuelo até a Estação.

