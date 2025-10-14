Viaduto da Capitão Luiz Brandão é fechado por três meses para obras na SP-310

A Ecovias Noroeste Paulista iniciou nesta terça-feira (14) a interdição total do viaduto que liga o Jardim Santa Maria à Vila Jacobucci, em São Carlos (SP), localizado no km 232+900 da Rodovia Washington Luís (SP-310), com acesso pela avenida Capitão Luiz Brandão.
Segundo a concessionária, o bloqueio — válido nos dois sentidos — deve durar cerca de 90 dias e é necessário para a execução das obras de implantação das terceiras faixas sobre o viaduto, parte do conjunto de melhorias estruturais da SP-310.
Durante o período, a Ecovias orienta os motoristas a redobrarem a atenção, planejarem seus deslocamentos com antecedência e buscarem rotas alternativas. A empresa também reforça o pedido para que os condutores evitem o uso da rodovia para trajetos urbanos, a fim de reduzir congestionamentos e garantir a segurança nas proximidades do canteiro de obras.
ROTAS E DESVIOS – ENTRADA NO BAIRRO SÃO CARLOS VIII
Opção 1
Rodovia Washington Luís – Km 233
Avenida Capitão Luís Brandão
Opção 2
Rua Lourenço Inocentini
Rua Benjamin Lopes Ozores
Rua Rizziero Coppi
Rua Domingos Juliano
Rua Monsenhor Romeu Tortorelli
Avenida Capitão Luís Brandão
Opção 3
Rua Dr. Marino da Costa Terra
Rua Teotônio Vilela
Rua José Pereira Pinheiro Filho
Rua Domingos de Ângelis
Rua Vitório Bonucci
Benjamin Lopes Ozores
Av. João de Lourenço
Rua monsenhor Romeu Tortoreli
ROTAS E DESVIOS – SAÍDA DO BAIRRO SÃO CARLOS VIII
Opção 1
Avenida Capitão Luís Brandão
Rodovia Washington Luís – Km 234 (Retorno)
Rodovia Washington Luís – Km 233
Avenida Capitão Luís Brandão (sentido Vila Nery/Centro)
Opção 2
Avenida Capitão Luís Brandão
Rua Monsenhor Romeu Tortorelli
Rua Oswaldo Denari
Rua Benjamin Lopes Ozores
Rua Victório Bonucci
Rua Teotônio Vilela
Rua Dr. Marino da Costa Terra (sentido Vila Nery/Centro)
Opção 3
Avenida Capitão Luís Brandão
Rua Monsenhor Romeu Tortorelli
Rua Oswaldo Denari
Rua Benjamin Lopes Ozores
Rua Maria Villani Petrilli
Rua Antônio Gigliote
Rua Ilton Resitano
Rua Teotônio Vilela
Rua Dr. Marino da Costa Terra (sentido Vila Nery/Centro)
Os desvios estarão devidamente sinalizados com placas e cavaletes, garantindo orientação e segurança para os motoristas durante o período de obras.
A SMSPMU, orienta os motoristas que evitem os locais interditados sempre que possível e procurem rotas alternativas de desvios tendo atenção redobrada e respeito à sinalização temporária.