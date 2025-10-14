Viaduto da Capitão Luiz Brandão é fechado por três meses para obras na SP-310

Pontilhão interditado -

A Ecovias Noroeste Paulista iniciou nesta terça-feira (14) a interdição total do viaduto que liga o Jardim Santa Maria à Vila Jacobucci, em São Carlos (SP), localizado no km 232+900 da Rodovia Washington Luís (SP-310), com acesso pela avenida Capitão Luiz Brandão.

Segundo a concessionária, o bloqueio — válido nos dois sentidos — deve durar cerca de 90 dias e é necessário para a execução das obras de implantação das terceiras faixas sobre o viaduto, parte do conjunto de melhorias estruturais da SP-310.

Durante o período, a Ecovias orienta os motoristas a redobrarem a atenção, planejarem seus deslocamentos com antecedência e buscarem rotas alternativas. A empresa também reforça o pedido para que os condutores evitem o uso da rodovia para trajetos urbanos, a fim de reduzir congestionamentos e garantir a segurança nas proximidades do canteiro de obras.

ROTAS E DESVIOS – ENTRADA NO BAIRRO SÃO CARLOS VIII



Opção 1

Rodovia Washington Luís – Km 233

Avenida Capitão Luís Brandão

Opção 2

Rua Lourenço Inocentini

Rua Benjamin Lopes Ozores

Rua Rizziero Coppi

Rua Domingos Juliano

Rua Monsenhor Romeu Tortorelli

Avenida Capitão Luís Brandão

Opção 3

Rua Dr. Marino da Costa Terra

Rua Teotônio Vilela

Rua José Pereira Pinheiro Filho

Rua Domingos de Ângelis

Rua Vitório Bonucci

Benjamin Lopes Ozores

Av. João de Lourenço

Rua monsenhor Romeu Tortoreli



ROTAS E DESVIOS – SAÍDA DO BAIRRO SÃO CARLOS VIII

Opção 1

Avenida Capitão Luís Brandão

Rodovia Washington Luís – Km 234 (Retorno)

Rodovia Washington Luís – Km 233

Avenida Capitão Luís Brandão (sentido Vila Nery/Centro)

Opção 2

Avenida Capitão Luís Brandão

Rua Monsenhor Romeu Tortorelli

Rua Oswaldo Denari

Rua Benjamin Lopes Ozores

Rua Victório Bonucci

Rua Teotônio Vilela

Rua Dr. Marino da Costa Terra (sentido Vila Nery/Centro)

Opção 3

Avenida Capitão Luís Brandão

Rua Monsenhor Romeu Tortorelli

Rua Oswaldo Denari

Rua Benjamin Lopes Ozores

Rua Maria Villani Petrilli

Rua Antônio Gigliote

Rua Ilton Resitano

Rua Teotônio Vilela

Rua Dr. Marino da Costa Terra (sentido Vila Nery/Centro)

Os desvios estarão devidamente sinalizados com placas e cavaletes, garantindo orientação e segurança para os motoristas durante o período de obras.

A SMSPMU, orienta os motoristas que evitem os locais interditados sempre que possível e procurem rotas alternativas de desvios tendo atenção redobrada e respeito à sinalização temporária.

