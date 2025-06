Viação Piracicabana inaugura "Sala VIP" no Terminal Rodoviário de São Carlos

Compartilhar no facebook

O Espaço do Cliente: Sala VIP foi criada para ampliar o conforto dos usuários do transporte rodoviário e atender principalmente os universitários - Crédito: Marco Rogério

A Viação Piracicabana inaugurou, no início da tarde desta sexta-feira, 27 de junho, no Terminal Rodoviário de São Carlos, o Espaço Cliente, uma espécie de Sala VIP, onde o cliente poderá esperar seu ônibus em um ambiente com ar-condicionado, água mineral e tomadas para o carregamento de smartphones.

O responsável pelo marketing da empresa, Marcelo Luís, destaca que a viação tem 26 salas especiais em todo o país. “A ideia é dar apoio e conforto aos nossos clientes enquanto esperam seu ônibus. É uma comodidade a mais. Este é o mais novo desses espaços. São Carlos foi escolhida para receber esse espaço porque é, para nós, uma cidade estratégica, onde existe um grande número de estudantes universitários que utilizam nossos serviços para suas viagens. Então, nada melhor do que acolhermos ainda melhor nossos clientes”, destaca ele.

Marcelo Luíz, do marketing da Piracicabana e a estudante Paloma: usuários aprovaram a novidade

O gerente do Terminal Rodoviário, Ubirajara Marques Maurício, viu com bons olhos o Espaço Cliente. “A Piracicabana está agregando mais serviços. É uma empresa que se dedica ao passageiro e montou em São Carlos uma de suas maiores salas VIP da região. A empresa só tem agregado serviços para os clientes, com modernidade e atendimento de primeira. É uma atitude digna de elogios”, disse ele.

A bancária aposentada Roseli Moura Tassinari aprovou a novidade. “Foi superinteressante esta iniciativa. Nos dá segurança, comodidade e bem-estar para a viagem. Gostei que a empresa também ampliou os guichês de atendimento. Foram medidas bem interessantes.”

O encarregado de mão de obra da construção civil, Ademir Pereira, também gostou da iniciativa da empresa. “Foi uma coisa muito boa. Eu viajo a cada 12 dias. Quando uma viação toma essa iniciativa, merece nosso reconhecimento. Tomara que as outras empresas copiem.”

A estudante de engenharia mecânica da USP, Paloma Barbin, também elogiou a novidade. “Viajo sempre para Campinas e sempre pela Piracicabana. É uma iniciativa que traz mais conforto para nós, passageiros. Uma boa ideia, sem dúvida alguma.”

HISTÓRIA – Em 1937, foi fundada inicialmente como Expresso Piracicabana. A empresa de transporte de passageiros fazia o trajeto diário de Piracicaba a São Paulo com oito automóveis da marca Ford.

As viagens duravam cerca de seis horas e pareciam uma verdadeira aventura sobre nuvens de poeira, muita chuva e lamaçal. A prioridade no conforto já era uma das marcas registradas da Piracicabana, pois, a cada viagem iniciada, eram distribuídos guarda-pós para que os passageiros protegessem suas roupas.

Em 1962, o nome Viação Piracicabana foi adotado, quando a empresa já cumpria um total de 15 horários diários na ligação São Paulo – São Pedro.

Em 1984, a Piracicabana expandiu os seus serviços, passando a realizar viagens para a Baixada Santista, atendendo as cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém, incluindo também, nesse roteiro, a cidade de Nova Odessa.

Em 2011, a empresa passou a atuar também em São Caetano do Sul, Santo André, São Bernardo do Campo e Osasco. Cinco anos depois, em 2016, passou a operar também nas linhas de Campinas.

Em dezembro de 2019, a Piracicabana começou a operar com o serviço leito e adquiriu quatro ônibus modelo Double Deck, para oferecer o serviço exclusivo na rota Piracicaba x São Paulo.

Em 2020, a Piracicabana incorporou a empresa São Paulo-São Pedro à sua operação, com nova frota de ônibus Double Deck para ampliar a rota dos veículos que oferecem o serviço leito.

