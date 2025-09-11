(16) 99963-6036
VI Conferência Municipal LGBTQIAPN+ será realizada no SESC

11 Set 2025 - 15h43Por Da redação
A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (SMDSC), promove no próximo dia 20 de setembro, das 10h às 17h, a VI Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa LGBTQIAPN+. O evento será realizado no SESC São Carlos, localizado na Avenida Comendador Alfredo Maffei, 700, Jardim Gilbertoni.

O encontro tem como objetivo oferecer um espaço democrático de escuta e diálogo, no qual a comunidade poderá apresentar demandas, ideias e propostas para a construção de políticas públicas que garantam os direitos e o respeito às pessoas LGBTQIAPN+. Para Milena Cardoso Zepon Finato, chefe da Seção da Diversidade Sexual da Prefeitura, a conferência representa um momento de mobilização social e fortalecimento da cidadania.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania pretende fortalecer a participação da comunidade LGBTQIAPN+, incentivando a representatividade no Conselho Municipal da Diversidade Sexual. “Além disso, trabalhamos para garantir que as políticas públicas sejam construídas de forma participativa e inclusiva, com foco no respeito, na diversidade e na promoção da igualdade”, destacou Milena Cardoso Zepon Finato.

