Vestibulinho das Etecs oferece redução de 50% na taxa de inscrição para 2026

Inscrições para o Vestibulinho das Etecs para o primeiro semestre de 2026 começam no dia 10 de setembro - Crédito: ‌ Foto: Roberto Sungi

A partir desta segunda-feira (25), estudantes interessados em participar do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2026 podem solicitar a redução de 50% no valor da taxa de inscrição. O pedido deve ser feito até 9 de setembro, exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. O valor integral da taxa é de R$ 26.

O Vestibulinho das Etecs oferece vagas para cursos de Ensino Médio, Médio integrado ao Técnico, Técnico, Articulado ao Ensino Superior Tecnológico (AMS) e Especializações Técnicas, sob gestão do Centro Paula Souza (CPS).

Quem pode solicitar

Para ter acesso à redução, o candidato precisa atender simultaneamente a dois requisitos:

Estar matriculado no Ensino Fundamental, Médio, Superior (graduação ou pós-graduação) ou em curso pré-vestibular;

Possuir renda mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 3.036) ou estar desempregado.

Como solicitar

O interessado deve acessar o site do Vestibulinho, clicar no menu Redução, preencher o formulário eletrônico e enviar, via upload, os documentos comprobatórios: comprovante de escolaridade e de renda. Os arquivos devem estar em formato PDF, PNG, JPG ou JPEG, com até 1 MB. Documentos ilegíveis, com rasuras ou enviados fora da plataforma não serão aceitos.

As Etecs também disponibilizarão computadores com acesso à internet para auxiliar os candidatos que necessitarem. O atendimento deve ser verificado diretamente com cada unidade.

Divulgação do resultado

O resultado dos pedidos será divulgado a partir das 15h do dia 22 de setembro. Candidatos que tiverem a solicitação indeferida poderão apresentar recurso entre 23 e 24 de setembro. A resposta final estará disponível em 6 de outubro.

Cronograma do Vestibulinho Etecs 2026 – 1º semestre

25 de agosto a 9 de setembro: solicitação de redução da taxa de inscrição

10 de setembro a 3 de novembro: período de inscrições

25 de novembro: divulgação dos locais de prova

30 de novembro: aplicação da prova

3 de dezembro: divulgação do gabarito oficial

A quantidade de vagas, cursos disponíveis e unidades participantes será divulgada em breve. Mais informações estão disponíveis no site vestibulinho.etec.sp.gov.br

