Vestibulandos: EESC-USP abre inscrições para visita monitorada aos cursos de Engenharia

O Programa USP e as Profissões, que oferece visitas monitoradas gratuitas às unidades de ensino, institutos de pesquisa, centros culturais, museus e outros órgãos da Universidade, está com inscrições abertas.

Promovido pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) da USP, o programa é voltado a estudantes do ensino médio e de cursinhos pré-vestibulares que estão decidindo qual carreira seguir. Para participar, os interessados devem acessar o site uspprofissoes.usp.br, consultar os dias disponíveis e realizar a inscrição. As vagas são limitadas.

A ideia é aproximar o público do cotidiano universitário, promovendo contato direto com ambientes de ensino e pesquisa da USP. Os participantes têm a oportunidade de conhecer pessoalmente salas de aula, laboratórios, simuladores e demais espaços acadêmicos. Além disso, permite a interação com a comunidade universitária, possibilitando vivenciar a rotina das faculdades e institutos.

As visitas monitoradas estão disponíveis até o mês de outubro e abrangem faculdades de todas as áreas do conhecimento, distribuídas pelos campi da USP no estado de São Paulo.

Engenharia

De acordo com a programação, a visita monitorada para cursos da Escola de Engenharia de São Carlos - 10 no total - acontecerão nos dias 29 de maio e 14 de agosto.

Confira abaixo as informações detalhadas, considerando que o curso escolhido.

Visitação em Maio

Dia: 29/5

Inscrições: abertas a partir do dia 5 de maio

Vagas: 120 (limitadas)

Horário e Local: de acordo com o curso

CURSOS DE ENGENHARIA DIA E LOCAL HORÁRIO E INSCRIÇÃO • Civil Campus - Área 1

- Anfiteatro Jorge Caron

- Visita



Dia: 5 de maio Manhã: 8 horas

Formulário de Inscrição Tarde: 13 horas

Formulário de Inscrição • Produção • Elétrica - Eletrônica • Elétrica - Energia e Automação • Mecânica • Mecatrônica

CURSOS DE ENGENHARIA LOCAL HORÁRIO E INSCRIÇÃO • Aeronáutica

Campus - Área 2

- Auditório da Eng. Aeronáutica

- Visita Dia: 5 de maio Manhã: 8 horas

Formulário de Inscrição Tarde: 13 horas

Formulário de Inscrição • Ambiental • Computação • Materiais e Manufatura

