Véspera de carnaval começa com movimento intenso na rodovia Washington Luís

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Movimento na Washington Luís na manhã deste sexta-feira - Crédito: Maycon Maximino

A véspera de Carnaval começou com grande fluxo de veículos na rodovia Washington Luís nesta sexta-feira (28). Durante a manhã, a equipe do SCA esteve na estrada e constatou que o tráfego é mais intenso no sentido interior-capital.

Além do alto volume de veículos, dois engavetamentos foram registrados ao longo da via. Apesar do susto, ninguém se feriu, e os carros envolvidos já foram removidos.

De acordo com a concessionária Econoroeste, a previsão é de que 313.463 veículos passem pela rodovia durante o período de Carnaval. Destes, 156.652 devem seguir em direção à capital pela pista sul, enquanto 156.811 devem trafegar no sentido interior pela pista norte.

As autoridades recomendam atenção redobrada e respeito às normas de trânsito para garantir uma viagem segura a todos os foliões que se deslocam para aproveitar o feriado prolongado.

Leia Também