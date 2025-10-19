Versos que inspiram: jovem autista apresenta poemas sobre inclusão e superação

A Biblioteca Euclides da Cunha, na Vila Prado, recebe na próxima quarta-feira, 22 de outubro, às 10h30, a abertura da exposição “Trajetória e poemas: Saulinho Silva e os poemas para inclusão”. A mostra reúne textos do jovem poeta Saulo Silva — conhecido como Saulinho —, estudante de Educação Especial na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), cuja trajetória de sensibilidade e superação vem inspirando educadores e leitores em toda a região.

Os poemas abordam temas como bullying, preconceito, identidade e inclusão, e revelam a força da arte como instrumento de resistência e expressão. Em suas composições, Saulinho transforma dores e desafios em versos

