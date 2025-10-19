(16) 99963-6036
domingo, 19 de outubro de 2025
Cidade

Versos que inspiram: jovem autista apresenta poemas sobre inclusão e superação

Jovem autista transforma vivências em poesia e emociona público com versos sobre empatia, respeito e diversidade

19 Out 2025 - 09h15Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Versos que inspiram: jovem autista apresenta poemas sobre inclusão e superação -

A Biblioteca Euclides da Cunha, na Vila Prado, recebe na próxima quarta-feira, 22 de outubro, às 10h30, a abertura da exposição “Trajetória e poemas: Saulinho Silva e os poemas para inclusão”. A mostra reúne textos do jovem poeta Saulo Silva — conhecido como Saulinho —, estudante de Educação Especial na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), cuja trajetória de sensibilidade e superação vem inspirando educadores e leitores em toda a região.

Os poemas abordam temas como bullying, preconceito, identidade e inclusão, e revelam a força da arte como instrumento de resistência e expressão. Em suas composições, Saulinho transforma dores e desafios em versos

Leia Também

Vento forte derruba árvores no Jardim Santa Paula
Cidade08h00 - 19 Out 2025

Vento forte derruba árvores no Jardim Santa Paula

Família relata melhora no estado de saúde do pequeno Raphael e agradece corrente de orações
Esperança e Fé07h23 - 19 Out 2025

Família relata melhora no estado de saúde do pequeno Raphael e agradece corrente de orações

Frente fria deixa o tempo gelado no estado SP
Cidade06h47 - 19 Out 2025

Frente fria deixa o tempo gelado no estado SP

Festa do Milho tem programação suspensa neste sábado devido às chuvas
Cidade17h37 - 18 Out 2025

Festa do Milho tem programação suspensa neste sábado devido às chuvas

Operação Moralização fiscaliza bares em São Carlos
Cidade12h11 - 18 Out 2025

Operação Moralização fiscaliza bares em São Carlos

Últimas Notícias