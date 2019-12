Vereadores derrubam veto de Airton Garcia e mantêm cotas de 20% a negros em concursos públicos

Crédito: São Carlos Agora

Os vereadores da Câmara Municipal de São Carlos derrubaram, por 16 votos a 0, o veto do prefeito Airton Garcia no projeto de lei que autoriza a Prefeitura a conceder 20% das vagas a negros em concursos públicos. O projeto de lei é de autoria do vereador Ditinho Mateus e foi aprovado pelo Legislativo na sessão do dia 19 de novembro.

A Prefeitura alegou que o Projeto de Lei é inconstitucional e contém vício de iniciativa, tendo em vista que não é competência da Câmara legislar sobre regras de concursos públicos, como provimentos de cargos.

O vereador Azuaite, que se manifestou contra as cotas, também votou contrário o veto do prefeito.

Ditinho defendeu que é covardia e injusto o discurso de que as vagas têm que ser conquistadas por mérito.

“Defender as políticas de cotas raciais mostra que o Brasil é um país com desigualdade e é racista, se não fosse não teríamos essa necessidade. As cotas vão permitir a ascensão dos negros que vivem de forma marginal, à margem do sucesso e das coisas boas. Nos ambientes ruins, os negros são maioria. Nos ambientes bons, são minorias”.

Mesmo contra o projeto de lei, Azuaite disse que tem que respeitar a aprovação da lei na Câmara, visto que representa a vontade popular, expressa através dos votos dos vereadores.

No final da sessão membros do movimento negro do município gritaram "Brasil foi construído pelos negros, mas os negros não foram indenizados". Houve ainda choro.

A lei deve ser sancionada pelo presidente da Câmara, vereador Lucão Fernandes, nos próximos dias.

