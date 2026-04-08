Vereadores de São Carlos protocolam moção de repúdio contra o jornalista José Carlos Magdalena

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Os vereadores Gustavo Pozzi (PP) e André Rebello (PSDB) protocolaram, na Câmara Municipal de São Carlos, uma moção de repúdio contra o jornalista José Carlos Magdalena, da rádio EP FM de Araraquara, em razão de declarações consideradas por eles ofensivas e de cunho intolerante contra religiões.

A manifestação refere-se a falas proferidas durante a edição do jornal transmitido no dia 7 de abril de 2026, na rádio EP FM (95,7 MHz). Na ocasião, o jornalista afirmou que “as religiões são demoníacas” e que “a Bíblia é uma bosta, um livro idiota.”. Para os parlamentares, trata-se de um episódio claro de intolerância religiosa, que ultrapassa qualquer limite razoável da liberdade de expressão.

“A liberdade de expressão é um pilar da democracia, garantido pela Constituição Federal. No entanto, esse direito não é absoluto e encontra limites quando há violação de outros direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e a liberdade religiosa”, destacam os vereadores.

As declarações atingem diretamente a fé e os valores de milhões de cristãos, além de desrespeitar símbolos considerados sagrados. Além disso, as religiões exercem papel relevante na orientação moral, espiritual e social da população, sendo parte fundamental da construção de valores na sociedade.

A moção ressalta que a Lei nº 7.716/1989 tipifica como crime a prática de discriminação ou preconceito em razão de religião, reforçando que manifestações que incentivem o desrespeito e a intolerância não podem ser naturalizadas, especialmente quando difundidas por meios de comunicação de grande alcance, contribuindo para a disseminação de desrespeito, intolerância e divisão social.

“A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não pode ser utilizada como justificativa para ataques à fé e às crenças das pessoas”, destacam os vereadores no documento.

A iniciativa, segundo os autores, busca reafirmar o compromisso com o respeito à diversidade religiosa e com a convivência harmônica entre diferentes crenças.

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