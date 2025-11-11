Vereadores Bruno Zancheta e Ubirajara Teixeira entregam moção de congratulação a Polícia Militar

Crédito: Divulgação

Os vereadores Bruno Zancheta e Ubirajara Teixeira realizaram no dia de hoje (11) a entrega de uma Moção de Congratulação ao Ten Cel PM Cardeal, comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade. A homenagem tem como objetivo valorizar o trabalho diário dos profissionais da corporação, que atuam com dedicação, comprometimento e coragem na proteção da população e na manutenção da ordem pública.

Durante a entrega, os vereadores destacaram a importância da instituição para a sociedade. “Quando as pessoas pensam em segurança pública, a primeira coisa que vem à cabeça delas é a Polícia Militar. São homens e mulheres que dedicam suas vidas à proteção dos cidadãos, muitas vezes enfrentando situações de risco para garantir a tranquilidade de todos”, afirmou.

Os parlamentares também ressaltaram o papel fundamental da Polícia Militar e expressaram gratidão pelo trabalho desempenhado. “Queremos agradecer pelos serviços prestados em nossa cidade, sempre com profissionalismo, respeito e comprometimento. É uma honra reconhecer publicamente o esforço e a dedicação de cada policial que faz a diferença no dia a dia da nossa comunidade”, finalizaram os parlamentares.

