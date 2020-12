Vereador Rodson e futuros proprietários do jardim Arcoville participam de reunião com a empresa De Cico

Vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) participou de reunião na empresa De Cico - Crédito: Divulgação

O vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) esteve no início da tarde desta segunda-feira (14/12) na empresa De Cico Empreendimentos localizada na cidade de Jaboticabal, juntamente com a Dra. Isabel Ramos dos Santos e os clientes proprietários Sidinéia da Silva e Anderson Luiz da Silva, onde entre outros assuntos, foram discutidas possibilidades visando minimizar os impactos da oscilação do IGPM nos contratos dos adquirentes de lotes do Residencial Arcoville – São Carlos.

Por mera liberalidade, foi concedido um desconto de 10% sobre o valor da parcela reajustada, paga pontualmente até a data de seu vencimento. Tal benefício será aplicado apenas às parcelas com vencimento no mês de dezembro de 2020.

Até a próxima sexta-feira (18/12/2020) a empresa De Cico Empreendimentos informará se será possível prorrogar o desconto de pontualidade acima mencionado às demais parcelas do ano de 2021.

Rodson agradece a empresa De Cico pelo atendimento a sua solicitação e disse "continuaremos nos esforçando para fazer tudo que estiver ao nosso alcance”, completou o vereador.

