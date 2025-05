Vereador Paulo Vieira protocola requerimentos por melhorias no bairro Ipê Mirim

Vereador Paulo Vieira reunido com moradores - Crédito: divulgação

O vereador Paulo Vieira (PP) protocolou na Câmara Municipal de São Carlos três requerimentos cobrando melhorias urgentes no bairro Residencial Ipê Mirim. Os pedidos foram motivados por demandas apresentadas por moradores da região e envolvem infraestrutura, transporte e educação.

Um dos requerimentos solicita à CPFL informações sobre a implantação de iluminação pública no Módulo 4 do bairro. Segundo o vereador, apesar de parte do Ipê Mirim já ter recebido iluminação de LED, esse trecho específico segue às escuras, o que tem gerado insegurança para os moradores no período noturno. “A iluminação pública é essencial para garantir mais segurança e tranquilidade às famílias”, destacou Paulo Vieira.

Outro pedido do parlamentar cobra da Prefeitura informações sobre a finalização das obras da escola municipal prevista para o bairro. De acordo com ele, há grande expectativa da comunidade pela entrega da unidade de ensino, especialmente porque o número de famílias residentes no Ipê Mirim tem crescido. “A população precisa de uma escola funcionando o quanto antes. É nossa função fiscalizar e cobrar o andamento dessas obras”, afirmou.

Por fim, Vieira também pediu a realização de um estudo para a implantação de novos pontos de ônibus no bairro. Atualmente, há apenas duas paradas em todo o Ipê Mirim, o que, segundo o vereador, dificulta o acesso ao transporte coletivo — principalmente para idosos, crianças e trabalhadores que dependem do serviço, sobretudo à noite.

“Estamos atentos às necessidades da população do Ipê Mirim e vamos seguir cobrando providências do poder público para garantir dignidade e melhores condições de vida aos moradores”, concluiu.



