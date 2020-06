Vereador Paraná Filho solicita que Prefeitura disponibilize agendamentos via telefone para a população

Crédito: Divulgação

O vereador Paraná Filho encaminhou nesta terça-feira (23) ao Coordenador do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 em São Carlos e Secretário Municipal de Comunicação, Mateus de Aquino, um ofício solicitando que seja disponibilizada ao menos uma linha telefônica para a realização do agendamento de atendimento presencial em repartições públicas durante o período da pandemia. No momento, a Prefeitura oferece apenas o agendamento via internet ou presencialmente em unidades do SIM.

Paraná Filho, que também é presidente da Comissão Especial de Fiscalização e Combate ao Covid-19 da Câmara Municipal, da qual ainda fazem parte os vereadores Elton Carvalho (secretário), Moisés Lazarine, Daniel Lima e Roselei Françoso (membros), destacou que a disponibilização de uma linha telefônica é de extrema importância para que pessoas sem acesso à internet ou analfabetos possam realizar os agendamentos sem sair de casa e se exporem ao risco de contaminação pelo novo coronavírus.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2019 havia 23 mil pessoas não alfabetizadas em São Carlos e em 2018 mais de 15 mil pessoas no município não possuíam acesso à internet, sendo que os idosos são grande parte desses dois grupos.

“São justamente os idosos os mais vulneráveis e atingidos nesse momento de pandemia, segundo cientistas, e são os que compõem o grupo de risco. Por tanto, devem ter tratamento diferenciado para que permaneçam em distanciamento social o máximo possível”, argumentou Paraná Filho. A medida diminuiria inclusive a circulação de pessoas no transporte público coletivo e evitaria a formação de filas no SIM, como já ocorreu nesta segunda-feira (22).

Em reunião do Comitê de Crise da Prefeitura no dia 12 de junho, o vereador Paraná Filho havia abordado a necessidade do canal telefônico para os agendamentos. Conforme relatou o parlamentar, o Coordenador do Comitê, Mateus de Aquino, e a Secretária Municipal de Gestão de Pessoas, Helena Antunes, haviam afirmado que tal proposta seria acatada.

No entanto, na última quarta-feira (17) outra reunião foi realizada, dessa vez sem que fosse convidado qualquer membro do Legislativo, afirmou Paraná Filho, e foi deliberado que os agendamentos ocorreriam apenas via internet ou de forma presencial no SIM, o que foi confirmado em nota divulgada pela Prefeitura.

“A decisão de sujeitar pessoas sem acesso à internet ou não alfabetizadas a sair de suas casas simplesmente para agendar um atendimento no SIM é totalmente cruel e irresponsável, ao ponto que sujeita tais pessoas ao risco dobrado de serem infectadas, já que deverão ir uma vez agendar e mais uma vez para serem atendidas. Por isso solicito que seja disponibilizada ao menos uma linha telefônica para os agendamentos”, reforçou Paraná Filho.

