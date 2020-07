Vereador Edson Ferreira conquista ambulância para São Carlos

Crédito: Divulgação

Por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos), o vereador Edson Ferreira (Republicanos) conquistou uma ambulância para a Secretaria Municipal de Saúde. O veículo será utilizado no transporte de pacientes acamados para consultas, exames especializados, hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, fisioterapia, entre outros.

A ambulância foi entregue na manhã desta terça-feira (30) na Garagem Municipal, com a presença do prefeito Airton Garcia e do secretário municipal de Saúde, Marcos Palermo.

“Quero agradecer ao deputado Sebastião Santos por atender nosso pedido e destinar emenda parlamentar para compra da ambulância que com certeza será de muita valia para nosso município”, completou o vereador.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também