Vereador Djalma solicita dados sobre a arrecadação da área azul em São Carlos

Área Azul - Crédito: arquivo

O vereador Djalma Nery (PSOL) protocolou na Câmara Municipal de São Carlos um requerimento solicitando dados sobre a arrecadação da Área Azul no município de São Carlos.

O parlamentar do PSOL requereu uma cópia do atual contrato dos serviços de área azul, dados referentes a arrecadação referentes aos anos de 2022 a 2025, bem como informações a respeito do mapa de cobrança da área azul atualizado.

No requerimento, endereçado ao prefeito e à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, o vereado do PSOL diz que as informações contribuem para transparência na gestão pública possibilitando a fiscalização.

“Este é o meu papel enquanto parlamentar, fiscalizar os contratos e serviços contratados pelo Poder Executivo”, frisou o psolista no requerimento.

