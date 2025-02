Djalma Nery entrega relatório de irregularidades de shopping popular para o secretário João Muller

Novo camélodromo - Crédito: divulgação

Nesta sexta-feira (21), o vereador Djalma Nery entregou um relatório detalhado ao secretário da Cidade e Infraestrutura, João Muller, apontando diversas irregularidades encontradas no Shopping Popular de São Carlos. O documento, que é fruto de vistorias e denúncias, expõe problemas de locação e descumprimentos de normas.



“A entrega do relatório reforça o compromisso da fiscalização parlamentar com a transparência e a defesa dos interesses da população, enfatiza que uma cópia, também, foi entregue para o Prefeito Municipal Netto Donato.”, aponta o vereador.



O secretário se comprometeu a analisar o documento e aplicar medidas para corrigir as irregularidades apontadas.

