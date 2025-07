Vereador cobra ações da Assistência Social diante do aumento de moradores de rua em São Carlos

Moradores de rua dormem defronte a bar na avenida São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

O vereador Jùlio César cobrou, nesta semana, providências urgentes por parte da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Carlos para lidar com a crescente população em situação de rua no município, especialmente na região central, onde o comércio tem sido diretamente impactado.

A manifestação do parlamentar se deu após reunião com a ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), que levou a ele e ao também vereador Lucão Fernandes — os únicos representantes da Câmara presentes no encontro — um relato preocupante sobre as condições enfrentadas pelos lojistas.

Segundo Jùlio César, comerciantes têm relatado episódios constantes de pessoas em situação de rua realizando necessidades fisiológicas e cuspindo nas portas das lojas. “É uma situação grave. Pela manhã, os lojistas encontram fezes, urina e muito mau cheiro nas entradas dos estabelecimentos. Perdem tempo e recursos para fazer a limpeza e ainda têm que lidar com o impacto negativo no atendimento aos clientes”, afirmou o vereador.

Além dos transtornos enfrentados pelo setor comercial, o vereador chamou a atenção para a falta de ações concretas da Assistência Social do município. “Até hoje, a Prefeitura não realizou um censo para identificar quem são esses moradores de rua, de onde vieram, por que estão aqui. É preciso conhecer essa realidade para agir com responsabilidade e oferecer as políticas públicas corretas”, cobrou.

Jùlio César também destacou a presença de imigrantes, como venezuelanos que, segundo ele, pedem dinheiro com crianças no colo nos semáforos, além de casos envolvendo bolivianos supostamente explorados por sistemas de empréstimo informal. “É um retrato de vulnerabilidade social que não pode ser ignorado. Precisamos de medidas urgentes e humanizadas”, concluiu.

O vereador reforçou que continuará acompanhando o tema e cobrando soluções por parte do Executivo, com foco na dignidade das pessoas em situação de rua, na preservação do espaço público e no apoio ao comércio local.

Leia Também