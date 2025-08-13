(16) 99963-6036
quarta, 13 de agosto de 2025
Cidade

Vereador cobra ação permanente para ocupação irregular na região da rodoviária

13 Ago 2025 - 07h25Por Da redação
Moradores de rua montaram barraca em calçada - Crédito: divulgaçãoMoradores de rua montaram barraca em calçada - Crédito: divulgação

O vereador Edson Ferraz esteve novamente na Rua Capitão Alberto Mendes Junior, próxima à rodoviária de São Carlos, para verificar denúncias de moradores sobre a presença recorrente de pessoas em situação de rua, que montam barracas e acumulam entulhos nas calçadas. Segundo ele, o problema afeta a segurança de pedestres e moradores, além de gerar riscos à saúde pública.

Durante a visita, Ferraz conversou com uma moradora de 82 anos que relatou evitar passar pelo local à noite devido à presença de usuários de drogas. O parlamentar lembrou que, há cerca de três meses, a Guarda Municipal realizou uma ação na área, mas a situação voltou pouco tempo depois. “Isso mostra que o problema não será resolvido apenas com operações pontuais”, afirmou.

O vereador defende que a solução seja integrada e envolva secretarias municipais como Segurança Pública, Família e Cidadania, Saúde e Desenvolvimento Social. A proposta inclui, além da limpeza, o oferecimento de acolhimento, atendimento social e encaminhamento adequado para as pessoas em vulnerabilidade.

“Não podemos permitir que a limpeza imediata seja a única medida, para depois o problema voltar. É preciso um plano de ação permanente, que atenda a quem precisa e garanta segurança, saúde pública e tranquilidade para a comunidade”, destacou.

Ferraz afirmou que continuará acompanhando o caso e cobrando do Executivo municipal providências concretas para evitar a reincidência da situação em uma via considerada estratégica para o tráfego e o comércio da cidade.

Últimas Notícias