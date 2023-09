Vereador Bruno Zancheta pede melhorias na linha de ônibus 31 (Belvedere x Fagá)

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

O vereador Bruno Zancheta realizou todo o trajeto de ônibus do itinerário 31 (Jardim Belvedere x Maria Stella Fagá) na tarde da última Quarta-Feira (20), buscando entender melhor as dificuldades enfrentadas por cidadãos são-carlenses que utilizam o transporte público diariamente.

Bruno Zancheta pontuou: “Fui procurado por diversos munícipes se queixando quanto às dificuldades enfrentadas neste itinerário. Nosso objetivo foi conversar com as pessoas, entender as demandas de perto e buscar soluções. Esse é o nosso papel como parlamentar”.

“Após realizar o percurso e dialogando com diversos passageiros, pudemos constatar que as maiores queixas são quanto ao ar condicionado que nesse período de calor precisa funcionar, quanto a acessibilidade que precisa estar presente nos ônibus e o aumento de veículos realizando a linha 31 principalmente pela manhã e no final de tarde”, finalizou o vereador.

